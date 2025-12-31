Твърдението на Русия, че Украйна неотдавна е атакувала ключови правителствени обекти в Русия, е „умишлено отвличане на вниманието“, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, цитирана от "Ройтерс".

„Москва цели да провали истинския напредък към мир от страна на Украйна и западните ѝ партньори“, написа тя в „Екс“.

Европейската помощ за Украйна: Как ЕС ще осигури средствата за Киев и каква е позицията на България

„Никой не бива да приема необоснованите твърдения на агресора, който нанася безразборни удари по украинската инфраструктура и цивилни от началото на войната насам“, добави тя.

Редактор: Мария Барабашка