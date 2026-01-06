Първите дни от въвеждането на еврото в България преминават сравнително спокойно, въпреки очакваните затруднения и объркване в търговската мрежа. Това коментира журналистът Йордан Бързаков в студиото на „Твоят ден“.

Журналистът сподели личните си наблюдения от първите дни на новата година – в по-малки населени места хората все още масово плащат в левове, но без напрежение, а картовите разплащания функционират нормално. Според него паричната маса постепенно ще се преориентира към еврото и още около 20–25 януари в обращение ще има повече евро, отколкото левове. Бързаков призова хората да бъдат по-толерантни към касиерите и служителите, които работят с пари, особено в малките търговски обекти, тъй като преходът неизбежно изисква време и търпение.

По думите му процесът върви нормално, макар продавачите и хората, които работят ежедневно с пари, все още да се адаптират към двойното обращение. Най-голямо напрежение се усеща при плащанията в брой, когато клиентите настояват да използват левове. „Объркваме продавачите и забавяме процеса, когато плащаме в левове. Най-лесно е да изхарчим последните левове в търговската мрежа“, подчерта Бързаков, като напомни, че до 31 януари всички търговци са длъжни да приемат левове, а от 1 февруари България официално преминава изцяло към разплащане в евро.

След тази дата наличните левове ще могат да се обменят само в банки, Българската народна банка и пощенските станции. Журналистът обърна внимание, че търговските обекти нямат право да отказват плащане в левове до края на януари, когато става дума за покупка на стоки или услуги, но могат да откажат обмяна на пари на каса. При големи количества монети най-добрият вариант остава банката, където има специални машини за това. Бързаков предупреди и за потенциалния риск от фалшиви евробанкноти, като подчерта, че макар броят им да е по-голям в сравнение с фалшивите левове, защитите на еврото са значително по-сериозни и не се очаква проблемът да бъде по-мащабен от досегашния.

Бързаков беше категоричен, че банките нямат право да начисляват каквито и да било такси за автоматичното превалутиране на средства и че при подобни случаи гражданите трябва незабавно да подават сигнали до Комисията за защита на потребителите, Комисията за финансов надзор и БНБ. Според него единственият начин да се предотвратят спекулации е активната позиция на клиентите, но и реалната намеса на регулаторите, които разполагат с достатъчно правомощия да санкционират нарушенията.

По отношение на нагласите в обществото Бързаков отчете, че тревогата сред хората – особено сред по-възрастните – е напълно нормална в подобен преходен период. Международни изследвания на Европейската централна банка показват, че в повечето случаи са необходими около две седмици, за да бъде приета масово новата валута, въпреки че винаги има и по-крайни реакции. В България допълнителни затруднения е създало и временното неработене на банките в първите дни, но от подновяването на работата им процесът видимо се улеснява, а търговците вече разполагат и с бързи линии за контакт с обслужващите ги финансови институции.

„Еврото не е панацея – то не означава автоматично по-висок стандарт на живот“, каза Бързаков, като допълни, че валутата е инструмент, а реалното благосъстояние зависи от икономическата политика, личните усилия и дългосрочната стратегия за развитие. Според него България вече има достъп до „клуба на богатите“, но дали ще се възползва от този шанс, зависи от това как ще използва възможностите, които новата валута предоставя.

Редактор: Цветина Петкова