Продължават проверките в цялата страна на данъчните и Комисията за защита на потребителите. Причината - необосновано повишение на цените заради навлизане на еврото.

Комисията вече е извършила близо 4000 проверки, като в 7% от обектите са установени нарушения. Приходната агенция е направила над 800 проверки, след които са издадени 27 наказателни постановления. Глобите по тях са на обща стойност 135 000 лева.

Голяма част от ревизиите са след сигнали от граждани, които само за пет дни са около 400.

НАП и КЗП - с проверки за необосновано повишение на цените

На фокус в момента са търговията на дребно с хранителни стоки, козметичните услуги, платените паркинги, преводите, фитнес залите и фирмите за езикови курсове. От 8 януари започват проверки и в зимните курорти – Банско, Боровец и Пампорово.

