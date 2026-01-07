След военната операция във Венецуела и ареста на президента Мадуро стана ясно, че Съединените щати ще контролират петролната индустрия на страната. На този фон Белият дом обсъжда и различни сценарии за придобиване на Гренландия. Изместиха ли сделките и правото на силния международното право?

„В новия международен ред старите ценности като демокрация, взаимно уважение на нациите, зачитане на техния суверенитет и на международното право в лицето на ООН сякаш отидоха на заден план”, коментира в предаването „Пресечна точка” проф. Асен Асенов, който е преподавател по световна икономика в Американския университет във Вашингтон. Той смята, че операцията във Венецуела е началото, но докъде ще се стигне е рано да се каже.

Планът на Тръмп за завземане и съживяване на петролната индустрия на Венецуела

„Десетилетия нормите в международния ред бяха променяни. Това е пореден експеримент - този път в западното полукълбо. Целта - да се види докъде е толерантността на света, в това число на Западна Европа, на Китай и на Русия, какво може и какво не може в световния ред”, смята проф. Асенов.

Според него ако Венецуела се окаже успешен проект, нещата могат да стигнат и до Гренландия. Проф. Асенов припомни и думите на министър-председателката на Дания, че ако има по-агресивни действия в Гренландия, това най-вероятно ще е краят на НАТО във вида, в който го познаваме днес.

Преподавателят по световна икономика в Американския университет във Вашингтон припомни и тезата на Доналд Тръмп, че ако Старият континент иска сигурност, трябва да си плати за това. „Главното последствие за Европа ще бъде: искате сигурност — въоръжете се”, казва проф. Асенов.

Защо Тръмп е толкова обсебен от Венецуела

Пред огромно изпитание е и ООН, смята още той. „Това никога не е било организация на равноправни отношения. Още в самото начало петте постоянни членки на Съвета за сигурност имаха правото на вето. Тези страни в един или друг момент дърпаха чергата към себе си, тоест използваха тази организация, за да налагат вето или още по-силно — да не се съобразяват с решенията на Съвета за сигурност. ООН е организация в сянка”, заяви проф. Асен Асенов.

Повече гледайте във видеото.