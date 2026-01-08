Инцидент с пътник временно спря движението на част от метрото в София. Около 07.25 ч. мъж на 31 години е скочил върху релсите на метростанция "Мусагеница", съобщиха за NOVA от "Метрополитен".

Френската полиция задържа мъж, намушкал три жени в парижкото метро

Случилото се е разминало без сериозни последствия и мъжът не е пострадал. Казал, че причината за действието му е семеен проблем. Движението на влаковете беше възстановено бързо.