261 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища. Сняг вали в близо половината области на територията на цялата страна, като по-интензивен е в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и по планинските проходи.

Поради силния снеговалеж е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през Троянския проход.

Продължава обработката на настилките от снегопочистващи машини за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Силен снеговалеж затрудни трафика в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Редактор: Цветина Петкова