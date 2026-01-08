Американските компании „Шеврон” и „Куантум кепитъл груп” ще представят обща оферта за закупуване на международните активи на санкционираната руска петролна компания „Лукойл”. Това съобщава „Файненшъл таймс”. Ако се стигне до сключване на сделка, двете фирми планират да си разделят активи на стойност около 22 милиарда долара . Офертата е за цялото портфолио от международни активи на „Лукойл”, включително производство на петрол и газ, рафинерии и над 2000 бензиностанции в Европа, Азия и Близкия изток. До момента няма информация каква сума са предложили двете компании, уточнява изданието.

„За нас, като държава, това е добра новина. Ако се стигне до сделка, няма да се налага отново да подновяваме преговорите с американската страна за удължаване на дерогацията. Двете компании са сериозни. „Шеврон” е втората по големина компания в САЩ в този сектор. Цената от 22 милиарда долара все още не е сигурна, но на този етап новината е положителна”, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

„Добра новина е от гледна точка на това, че западен инвеститор се очертава като фаворит. От американска перспектива това е най-вероятната сделка, която биха одобрили. Въпросът е дали самата „Лукойл” има намерение да продаде всички активи и дали точно на тези компании. Преговорите тепърва предстоят и не е ясно докъде ще доведат. Важно е да се знае, че най-вероятно „Шеврон” и „Куантум” имат различни интереси към различни активи”, коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов.

"Ройтерс": „Шеврон“ проучва опции за купуване на активи на „Лукойл“

Получената дерогация за България изтича в края на март. Според Хаджидимитров не е невъзможно сделката да се случи за 3 месеца. „Дори да няма окончателно плащане, ако има предварително споразумение и ясен ангажимент, американската страна би приела това като основание за удължаване на срока", смята Хаджидимитров.

Според Николов България дори трябва да се притеснява, ако се стигне до второ искане за дерогация. „Опитът до момента, например на Сърбия, показва, че това е много по-трудно или изисква много по-голяма активност на правителството. Това не е успокоително. Риск е, който трябва да калкулираме още сега”, каза Николов.

Експертите не очакват поскъпване на цените на горивата у нас.

Редактор: Ина Григорова