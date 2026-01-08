Няколко републиканци в Конгреса на САЩ отправиха критики към всякакви потенциални военни действия за анексиране на Гренландия. Те се дистанцираха от твърденията на президента Доналд Тръмп, че страната му се нуждае от арктическия остров заради националната си сигурност, предаде ДПА. Островът е автономна територия с около 56 000 жители и е част от Кралство Дания, което членува в НАТО.

Сенаторът от Юта Джон Къртис написа в Х, че макар укрепването на партньорствата с Дания и Гренландия да е важно, използването на военна сила е „неподходящо, ненужно и нещо, което няма да подкрепя“.

Конгресменът от Небраска Дон Бейкън заяви, че думите на администрацията за Гренландия са вредни и рискуват да отчуждят партньорите в НАТО. В интервю за CNN той определи идеята за „поглъщане“ на Гренландия като едно от „най-нелепите неща“, които е чувал от Белия дом през последната година, и призова други републиканци да кажат на администрацията, че върви по грешен път.

Сенаторът от Луизиана Джон Кенеди заяви, че дори един „средно интелигентен деветокласник“ знае, че нахлуването в Гренландия би било „глупост от най-висша категория“. Той подчерта, че нито Тръмп, нито Рубио са глупави и че не се планира инвазия, но не изключи усилия за търсене на нова правна рамка за сътрудничество в областта на отбраната между САЩ и Гренландия.

Рубио: САЩ искат да купят Гренландия. Белият дом: Използването на американската армия винаги е вариант

Датският министър-председател Мете Фредериксен предупреди, че евентуална атака на САЩ срещу Гренландия би означавала края на НАТО и на реда за сигурност, установен след Втората световна война. Правителството на Гренландия и Европейският съюз също разкритикуваха намеренията на Тръмп.

Джей Ди Ванс: Гренландия е критично важна за защитата на САЩ

В същото време вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Гренландия е „критично важна“ за защитата на САЩ и света срещу евентуални руски или китайски ракетни атаки и че Европа и Дания „не са се справили добре“ с осигуряването на сигурността на района, съобщи "Би Би Си".

Американски представители „активно“ обсъждат потенциална оферта за закупуване на Гренландия, заяви Белият дом в сряда, ден след като намекна, че военни действия за анексирането ѝ към САЩ също са вариант.

Дания, която е член на НАТО, предупреди, че това би означавало края на Алианса.

Както Гренландия, така и Дания многократно са подчертавали, че островът не е за продажба.

Въпреки че е най-слабо населената територия, местоположението на Гренландия между Северна Америка и Арктика я прави добре позиционирана за системи за ранно предупреждение в случай на ракетни атаки и за наблюдение на кораби в региона. Космическата база "Питуфик", известна преди като авиобаза "Туле", се управлява от САЩ от Втората световна война.

През последните години се наблюдава засилен интерес към природните ресурси на Гренландия - включително редкоземни минерали, уран и желязо, които стават все по-леснодостъпни с топенето на леда заради изменението на климата. Учените смятат, че страната може да има и значителни запаси от петрол и газ.

„Хората не осъзнават, че цялата инфраструктура за противоракетна отбрана е частично зависима от Гренландия“, каза Ванс в интервюто си в сряда. „Ако руснаците и китайците изстрелят ядрена ракета към нашия континент или към Европа - не казвам, че ще го направят, но Гренландия е критична част от тази противоракетна отбрана. Питате се: „Европейците, датчаните свършиха ли добре работата по осигуряването на това Гренландия да продължи да служи като опора за световната сигурност и противоракетната отбрана?“ И отговорът очевидно е, че не са го направили", допълни още той.

