Продължава дейността по почистването на основните пътища в столицата след вчерашните обилни снеговалежи.

По данни на СДВР над 30 катастрофи са станали в четвъртък, като основната причина е несъобразяване с пътната обстановка. При тях няма жертви. От "Пътна полиция" обявиха, че ще разположат екипи на всички входове, изходи и основни пътни артерии в столицата. Поддържат и постоянна връзка със службите за снегопочистване, като сигнализират за местата, където има усложнена пътна обстановка.

Усложнена зимна обстановка в страната, стотици снегорини обработват пътищата

Заради поледиците, над 80 души са преминали през травматологията на спешната болница "Пирогов".

