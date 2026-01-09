Руската армия обяви, че е използвала свръхзвукова ракета със среден обсег „Орешник“ за атаката си срещу Западна Украйна през изминалото денонощие. Москва твърди, че нападението е в отговор на опит за украинска атака с дрон срещу една от резиденциите на президента Владимир Путин - твърдение, което Киев определи като лъжа.

Какво се знае за руската ракета „Орешник“

Това е вторият път, в който Русия използва „Орешник“ - оръжие, за което Путин неведнъж се е хвалил, че е невъзможно за прехващане заради скоростта му, която надвишава 10 пъти тази на звука. Ракетата може да носи както ядрени, така и конвенционални бойни глави. Няма данни обаче използваната при последната атака да е била оборудвана с нещо различно от конвенционална бойна глава.

Украинските военновъздушни сили потвърдиха в петък, че Русия е изстреляла ракета „Орешник“, пусната от изпитателния военен полигон „Капустин Яр“ край Каспийско море.

Путин: Увеличаваме производството на ракети "Орешник"

Москва за първи път използва „Орешник“, което в превод означава леска срещу военен завод в Украйна през ноември 2024 г. Тогава украински източници съобщиха, че ракетата е носела учебни бойни глави, а не експлозиви, и е причинила ограничени щети.

Путин заплаши Киев с ракета, която има „разрушителната сила на метеорит” (ВИДЕО)

Путин посочва, че разрушителната мощ на „Орешник“ е съпоставима с тази на ядрено оръжие, дори когато е оборудвана с конвенционална бойна глава.

Някои западни експерти изразиха скептицизъм относно възможностите на „Орешник“. Американски официален представител заяви през декември 2024 г., че оръжието не се смята за фактор, който коренно ще промени ситуацията на бойното поле в Украйна.

