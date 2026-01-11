Кодът за опасни метеорологични условия остава в цяла Великобритания и след отминаването на бурята "Горети", предадоха "Пи Ей Мидия" и ДПА. Издадени са предупреждения за сняг, лед, вятър и дъжд.

В събота вечерта хиляди домакинства в Обединеното кралство още бяха без ток, отбелязва сайтът на британската електропреносна мрежа. В същото време държавните железници предупредиха, че е възможно преустановяване на движението на влакове до неделя.

Зимна буря парализира Великобритания

Метеорологичната служба посъветва жителите в регионите, за които се отнасят предупрежденията, да се подготвят за забавяния при пътуване, потенциално опасни условия на шофиране, както и да не бързат, за да избегнат подхлъзване и падане върху леда, водещо до травми.

Редактор: Станимира Шикова