В град Батановци в неделя вечерта се скъса дига на мястото, където река Конска се влива в Струма. Това наложи да се спре изпускането на язовир „Студена” и багер да започне възстановяването на дигата. За щастие водата не достига до къщите, които се намират в непосредствена близост до река Струма, а е залята само една нива.

Местни хора разказват, че водата прелива често. "Не е за пръв път. Миналата година пак. Преди 2–3 години водата отново достигна прага ни", разказва Димитрис.

Състоянието на река Струма е критично заради скъсана дига

По думите на кмета Радослав Петров този проблем е неглижиран от години. През 2021 година дори беше обявено бедствено положение заради разливите на реката.

"Този проблем съществува повече от 20 години. Това, което се случи тази нощ, се повтаря при всеки проливен дъжд. През годините няма правителство, няма министър, които да не съм запознавал с този проблем. За съжаление, към днешна дата абсолютно нищо не се случва", заяви кметът на Батановци.