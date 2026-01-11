Снимка: iStock
Отменят промените в НВО по математика след 7 клас
Съд спря временно новия формат на матурата по математика след 7 клас
Гласуваме за "Дума на годината 2025"
Великобритания се връща в програмата за студентски обмен „Еразъм"
Юлиян Петров: Образователната система трябва да е най-консервативната, а се оказва най-динамичната
"Нищо лично": Пътят на Надежда Панева - от царица на нощния живот до учен от световна величина
Всички общински паркинги ще бъдат безплатни
Заради прогнозираните екстремни температури (до -14°C) и обявения жълт код, 12 януари ще бъде неучебен ден за всички училища на територията на общината. Това съобщи кметът Пенчо Милков.
"Здравето и безопасността на нашите деца са абсолютен приоритет. Рисковете от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки при придвижването до училищата са твърде големи, за да ги пренебрегнем", обясни градоначалникът.
След снега: Идва "кукерският" студ с до -15 градуса
По думите му са взети следните мерки:
⇒ Всички общински паркинги ще бъдат безплатни. Гражданите са призовани да ги използват, за да се освободят уличните платна за преминаване на почистващата техника.
⇒ Всички служби работят денонощно. Десетки снегорини на „Еко Русе Груп“, „Пътинженеринг“, „Берус“ и техника на ОП „Паркстрой“ са на терен.
⇒ Почистват се приоритетно подходите към болници, Спешна помощ, спирки на градския транспорт и главни индустриални артерии.
По данни на общината метеорологичните условия остават тежки. Очаква се силен вятър и допълнително понижение на температурите във вторник сутрин. Затова кметът апелира гражданите да ограничат излизанията на децата навън и да бъдете изключително внимателни при придвижване в близост до сгради и дървета.
Припомняме, че около 20 см е снежната покривка в Русе. Това показват данните на местната метеорологична станция. Температурата е минус 5 градуса. Скоростта на вятъра е около 40 км в час. В село Ряхово останаха временно без електричество, а в община Сливо поле имаше частична липса на ток заради повреди в електропреносната мрежа, които се отстраняват своевременно.
В Русе 30 машини обработват основните пътища, по които се движи градският транспорт.Редактор: Цветина Петкова
