На гърба на всяка доларова банкнота фразата Novus Ordo Seclorum („Нов ред на вековете“) намеква за принципа, ръководещ новата стратегия за сигурност на САЩ.

Арестът на президента на Венецуела Николас Мадуро предвещава отделянето на Съединените щати на Тръмп от международния ред и края на либералния ред като цяло, разказва The conversation. Сега се заражда нов международен ред, основан на употребата на сила, на ревизионизъм и сигурността на американския континент.

Ето пет ключа за разбиране на резултатите от военната интервенция и новия ред, който тя въвежда.

1. Разширени президентски правомощия

Атаката затвърждава новата доктрина за властен президент, който изпълнява заповеди, без да чака одобрение от Конгреса, правно потвърждение или медийно мнение.

С отслабените проверки и баланси втората администрация на Доналд Тръмп е свободна да представи новия ред като въпрос на неотложна сигурност - тъй като САЩ воюват срещу трафика на наркотици (или миграцията) и са заплашени от „нови сили“ (евфемизъм за Китай), няма нужда да спазва правилните процедури или срокове.

Тръмп се идентифицира с исторически основатели на Америка, като Вашингтон, Линкълн и Рузвелт. И тримата са харизматични лидери и с наближаването на 250-ата годишнина от републиката на САЩ подобни сравнения подхранват авторитарната реторика на Тръмп.

Снимка: Getty Images

Ерозията на политическата и правната системи на САЩ е неоспорима. Президентът одобри обширен пакет от разпоредби, които насърчават извънредни правомощия, постоянно кризисно положение и потискане на политическата опозиция и съдебната система. Атаката срещу Венецуела е още един важен момент в преконфигурирането на отношенията на президентството със законодателната и съдебната власт, в съответствие с т.нар. Хамилтънова традиция за силна и обединяваща изпълнителна власт.

2. (Латинска) Америка за (американските) американци

На международната сцена задържането на венецуелския президент е тласък на дипломатическия дневен ред, който е вкоренен в защитата на националните интереси. Концепцията за „Америка за американците“ се завръща силно: Панама, Мексико и Канада са принудени да се подчинят на волята на Тръмп, докато администрацията продължава да настоява за контрол над Гренландия.

В Латинска Америка левите правителства на Бразилия и Колумбия водят регионалната опозиция срещу САЩ, докато новоизбраният чилиец Хосе Антонио Каст и аржентинецът Хавиер Милей са идеологически съюзници на Тръмп. Континентът като цяло е свидетел на широка промяна към националистически, десни партии, които се противопоставят на миграцията.

Ако преходът на Венецуела след Мадуро се приведе в съответствие с тези ценности, всяка надежда за национално единство и мирен преход към пълна демокрация ще изчезне.

3. Контрол на ресурсите

За пореден път всичко е свързано с петрола, но по различни причини, отколкото в Ирак. В свят, където глобализацията се е изместила към геоикономиката, Съединените щати искат да проектират силата си на международните енергийни пазари и регулации. Инфраструктурата, пристанищата и минералите на Венецуела са ключови за осъществяването на това.

Следователно САЩ не искат само венецуелският петрол да снабдява вътрешния им пазар – те искат и да наложат международни цени и да доминират в доставките. Новата им визия има за цел да съчетае енергийния суверенитет и технологичното развитие с търговията и сигурността.

Снимка: iStock

Pax Silica – международният алианс, воден от САЩ, подписан в края на 2025 г. за осигуряване на вериги за доставки на критични технологии като полупроводници и изкуствен интелект, въвежда ерата на транзакционната дипломация: компютърни чипове в замяна на минерали. Петролните запаси на „новата“ Венецуела ще ѝ позволят да участва в тази нова динамика на властта.

4. Геополитическо пренареждане

Американският възглед за територията подхранва ревизионистка външна политика, основана на суверенитет – подобна на тези на Китай, Израел или Русия, която е вкоренена в концепцията за „номос“, както е дефинирана от немския философ Карл Шмит от средата на ХХ век. Това е мироглед, при който разделението на нациите на „приятел или враг“ преобладава над либерален мироглед, управляван от сътрудничество, международно право, демокрация и свободен пазар.

Съгласно тази логика се очертават сфери на влияние, ресурсите се разпределят и силовите блокове се балансират, както показват горните примери: без опозиция Китай би доминирал в Югоизточна Азия, Русия би намалила войната си в замяна на 20% от Украйна и контрол върху нейните материални ресурси и енергия, а Израел би преначертал картата на Близкия изток и би сключил търговски споразумения със съседните страни.

5. Европа, демокрацията и Хобс

Идеали като демокрация, върховенство на закона и свободна търговия бързо избледняват и без ефективен капацитет нещата не свършват добре за Европейския съюз. Както стана ясно с Газа, ЕС често има силни идеологически разногласия с други големи сили, но не се ползва с достатъчно уважение, за да направи каквото и да било. Военната намеса на САЩ възражда политическия реализъм на Хобс, където свободата се отстъпва на абсолютен суверен в замяна на мир и сигурност.

В новия ред на Тръмп президентската власт, а не истината, законите или демократичните ценности, има последната дума.

Вътрешна политика на САЩ

2026 е изборна година в САЩ - 39 избора за губенратор и редица щатски и местни избори, които ще се проведат между март и ноември.

Чрез действията си във Венецуела администрацията на Тръмп на практика обсъжда своя модел за наследяване. Едната фракция, водена от Джей Ди Ванс, иска да избегне проблеми в чужбина и да обнови индустриалния икономически модел. Другата, водена от държавния секретар Марко Рубио, е ангажирана с възстановяването на международния ред със силни и доминиращи САЩ. Резултатът от операцията във Венецуела може да наклони везните и да определи наследника на Тръмп на президентските избори през 2028 г.

Случилото се във Венецуела не е просто интервенция в региона. То отразява и променящите се времена, в които живеем. Докато международният тръмпизъм преди се ограничаваше до несвързани лозунги, сега той направи първата си стъпка във военната стратегия. Отминаха дните на меката сила, трансатлантическите отношения и мира в Иберо-Америка. Ражда се нов ред, посочва още изданието.

Редактор: Цветина Петрова