Шимпанзето гений Ай, която можеше да разпознава повече от 100 китайски йероглифа и английската азбука, почина на 49-годишна възраст, съобщиха японски изследователи.

Ай, което на японски означава „любов“, е участвала в проучвания за възприятието, ученето и паметта, които са допринесли за по-доброто разбиране на интелигентността на приматите, се казва в изявление на Центъра за еволюционните корени на човешкото поведение към Университета в Киото.

Тя е починала на 9 януари от полиорганна недостатъчност и заболявания, свързани с напредналата възраст.

Освен че владееше китайските йероглифи и азбуката, Ай можеше да разпознава и арабските цифри от нула до девет, както и 11 цвята, съобщи приматологът Тецуро Мацузава през 2014 г.

В едно от проучванията на Ай е бил показан компютърен екран с китайския йероглиф за розово, заедно с розов квадрат и алтернативен лилав квадрат. Шимпанзето правилно свързало писмения знак с розовия квадрат, разказва Мацузава.

Когато ѝ била показана ябълка, Ай избрала правоъгълник, кръг и точка на компютърния екран, за да нарисува „виртуална ябълка“, обясни той.

Завидните ѝ способности я превърнаха в обект на редица научни статии и медийни програми, включително проучвания, публикувани в списание Nature, и ѝ спечелиха прякора „гений“.

Шимпанзето от Западна Африка пристига в университета през 1977 г., а през 2000 г. роди син на име Аюму, чиито способности привлякоха вниманието към изследвания за предаването на знания от родител на дете, съобщи японската агенция Kyodo News.

Проучванията на Ай помогнаха за създаването на „експериментална рамка за разбиране на ума на шимпанзетата, която предоставя важна основа за разглеждане на еволюцията на човешкия ум“, заявиха от Центъра.

„Ай беше много любознателна и активно участваше в тези проучвания, разкривайки за първи път различни аспекти на ума на шимпанзетата“, добавиха те.

