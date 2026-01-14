Франция ще открие консулство в Гренландия на 6 февруари, обяви външният министър Жан-Ноел Баро, определяйки тази стъпка като "политически сигнал", след като тази датска автономна територия стана обект на интерес от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Решението за откриване на консулство е било взето миналото лято, когато френският президент Еманюел Макрон посети Гренландия, каза Баро. "Аз лично посетих острова в края на август, за да подготвя откриването на консулството, което ще се състои на 6 февруари", добави той.

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

"Това е политически сигнал, който се свързва с желанието да имаме по-голямо присъствие в Гренландия, включително в областта на науката", посочи министърът.

"Гренландия не иска да бъде притежавана, управлявана, нито интегрирана от САЩ. Гренландия е избрала Дания, НАТО и Европейския съюз“, каза Баро.

"Ако става въпрос тя да бъде придобита по друг начин, освен чрез закупуване, това очевидно изглежда много нелепо, защото за член на НАТО - един съюз за сигурност, който от почти 80 години обединява Северна Америка с Европа - да нападне друг член, би било безсмислено и дори би противоречало на интересите на САЩ. Този шантаж трябва да спре", посочи министърът.

Изявленията му идват в момент, когато външните министри на Дания и Гренландия ще пристигнат в Белия дом за напрегнати преговори, целящи да разрешат кризата около оспорваната територия.

