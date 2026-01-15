Столичният общински съвет изслуша кмета на София Васил Терзиев. Той представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука. По думите му в 19 от 24 района в София проблеми с боклука няма.

"Увеличава се капацитетът и откъм хора, и откъм техника. Картината, която се представя е малко по-различна. Аз не казвам, че няма проблеми, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на сметопочистването, нито с нашите усилия да решим въпроса. Знаете, че идват избори и темата ще бъде силно политизирана. София ще се използва като инструмент за национална кампания на всички. И аз искрено се надявам държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ без да ѝ бъде искана. Когато говорим за ролята на държавата, ние искаме тя да се изпълнява съвестно задълженията си. Когато става дума за разплащанията по инфраструктурните проекти, саниране, да ни помогне в борбата с незаконните сметища", заяви Терзиев. И поясни, че тази година няма да има увеличение на таксата за битовите отпадъци.

Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистване

Припомняме, че за седем зони договорите със сметопочистващите фирми изтекоха, което доведе до предприемането на временни мерки за овладяване на ситуацията. В част от зоните договорите бяха удължени, в друга – общината оперира със собствен капацитет. В някои квартали към момента боклукът се събира от фирми от съседни райони.

