Колумбийският президент Густаво Петро съобщи, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп на 3 февруари.

Тръмп заяви миналата седмица след телефонен разговор с Петро, че вече тече подготовка за посещение на колумбийския президент в Белия дом. Броени дни по-рано Тръмп заплаши Колумбия с военни действия.

“Който се осмели да ни застраши, ще събуди спящия ягуар“: Кой е колумбийският президент Густаво Петро, опълчил се на Тръмп

"Ще видим резултатите от тази среща, тя е от решаващо значение. Имам желанието колумбийците във всички части на страната да не страдат и да могат да живеят в мир", заяви Петро по време на заседание на правителството.

Редактор: Цветина Петкова