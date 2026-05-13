Режисьорът Питър Джаксън беше удостоен с почетна „Златна палма”
С официална церемония, червен килим и много звезди на световното кино започна 79-ото издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 ленти ще се състезават до 23 май за голямата награда "Златна палма".
Деветчленното жури е с председател южнокорейския режисьор Пак Чан Ук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската ѝ колежка Гун Ли.
Режисьорът Питър Джаксън, който се прочу с поредицата „Властелинът на пръстените" беше удостоен с почетна „Златна палма". Отличието си той получи от актьора Илайджа Ууд, който изигра ролята на Фродо в трилогията.
