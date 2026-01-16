Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Папката ще получат от „Алианса за права и свободи”
Държавният глава Румен Радев връчва третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Точно в 10 часа групата на „Алианса за права и свободи” ще пристигне на „Дондуков” 2.
Точно за пет дни президентът избра да връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на кабинет. Досега и първата политическа сила - ГЕРБ-СДС, и втората - ПП-ДБ- върнаха папката на президента празна. При третия опит мандатът се дава на председателя на парламентарната група, а за разлика от първите два мандата - тук няма срок от 7 дни за изпълнението му.
Как партиите реагираха на избора на Радев да връчи третия мандат на АПС
Все още не е ясно дали от ПГ на Ахмед Доган ще задържат папката и ще мислят как да постъпят, или ще я върнат веднага. Нагласите и коментарите обаче са в посока на това да няма друг кабинет в 51-ото Народно събрание.Редактор: Дарина Методиева
