Държавният глава Румен Радев връчва третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Точно в 10 часа групата на „Алианса за права и свободи” ще пристигне на „Дондуков” 2.

Точно за пет дни президентът избра да връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на кабинет. Досега и първата политическа сила - ГЕРБ-СДС, и втората - ПП-ДБ- върнаха папката на президента празна. При третия опит мандатът се дава на председателя на парламентарната група, а за разлика от първите два мандата - тук няма срок от 7 дни за изпълнението му.

Как партиите реагираха на избора на Радев да връчи третия мандат на АПС

Все още не е ясно дали от ПГ на Ахмед Доган ще задържат папката и ще мислят как да постъпят, или ще я върнат веднага. Нагласите и коментарите обаче са в посока на това да няма друг кабинет в 51-ото Народно събрание.

Редактор: Дарина Методиева