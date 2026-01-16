Международната динамика и вътрешнополитическите процеси в България коментира дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването „Денят на живо”. Той анализира изборния процес у нас, войната в Украйна и действията на Тръмп по света.

По думите на Кючуков гласуването зад граница традиционно предизвиква дебат в навечерието на избори. Според него не е редно да се намалява възможността българските граждани в чужбина да участват във вота, тъй като това би се отразило върху няколко десетки хиляди гласа.

Кючуков отбеляза, че вниманието на международната общност в момента е силно фокусирано върху действията и изявленията на Доналд Тръмп, което изтласква войната в Украйна на заден план. По думите му това развитие вреди пряко на преговорния процес и поставя Киев в по-неблагоприятна позиция.

През последната година бойните действия до голяма степен са концентрирани върху удари по енергийната инфраструктура, което допълнително изтощава страната. Според Кючуков за Украйна е от ключово значение ускоряването на преговорите.

Дипломатът очерта два основни въпроса, които стоят в основата на евентуално мирно споразумение. Първият е свързан с териториалните претенции на Русия, включително към области, които все още не са изцяло окупирани. „Решението най-вероятно ще следва формулата де факто и де юре“, посочи Кючуков. Де факто окупираните територии биха останали под руски контрол, докато де юре това няма да бъде признато от международната общност. Вторият ключов въпрос са гаранциите за сигурността на Украйна. На този етап членството на страната в НАТО не е реалистична перспектива. По-сериозният дебат е свързан с евентуално присъствие на войски от т.нар. „коалиция на желаещите“ — идея, която Русия категорично отхвърля. Затова акцентът все по-често се поставя върху гаранции във въздушното и морското пространство.

Кючуков коментира и казуса с Гренландия, който според него може да доведе до сериозно напрежение в рамките на НАТО. Той подчерта, че действията, за които се говори, нямат нищо общо с международното право, но подобни нарушения не са прецедент в поведението на Тръмп. Дипломатът не очаква военна интервенция на САЩ в Гренландия. Според него американският президент би предпочел „да купи“ или самата територия, или подкрепата на населението. В този контекст Кючуков припомни обещанията за финансови стимули в размер до 100 000 долара на човек срещу подкрепа за присъединяване към САЩ.

Според Кючуков Тръмп ще продължи да действа чрез натиск и шантаж, докато Европа реагира основно на неговата риторика, а не на дългосрочните му стратегически цели. Това създава сериозен риск от погрешни политически реакции и задълбочаване на трансатлантическото напрежение.

По отношение на Иран Кючуков заяви, че единичен военен удар не би могъл да свали режима в Техеран. „Не може да се отвлече един лидер и да се срути цяла държавна система“, подчерта той. Според дипломата иранският режим има дълбоки корени — няма признаци за разцепление в елита, силовите структури остават лоялни, а религията продължава да играе ролята на обществена спойка. Външната военна намеса би имала обратен ефект и би консолидирала режима, въпреки сериозните вътрешни проблеми, пред които е изправена страната.

