В интервю за Financial Times френският министър на икономиката Ролан Лескюр споменава разговорите си с американския министър на финансите Скот Бесънт относно Гренландия. Това става в момент, в който френски войници бяха разположени в столицата на острова Нуук в рамките на европейски учения. По време на нов разговор тази седмица със Скот Бесънт Ролан Лескюр е припомнил позицията на Франция и Европа по въпроса за Гренландия.

„Всякакви опити за завладяване на Гренландия биха представлявали преминаване на червената линия“, което би застрашило икономическите отношения на Европа с Вашингтон, е заявил френският министър на американския си колега. Запитан от Financial Times за възможността ЕС да отговори с икономически санкции в случай на инвазия на Гренландия от страна на САЩ, Ролан Лескюр заявява: „Не бих стигнал дотам. Разбира се, ако това се случи, ще се сблъскаме с един напълно нов свят и ще трябва да се адаптираме съответно“.

САЩ потвърдиха позицията си за Гренландия

Европейският съюз и Съединените щати поддържат най-важните двустранни търговски отношения в света, припомня Financial Times, като общият обем на търговията със стоки и услуги надхвърля 1,6 трилиона евро през 2024 г., според данни на ЕС. Съединените щати са основният експортен пазар за 27-те държави членки.

Въпреки че между френското правителство и администрацията на Тръмп има множество спорове, министърът на икономиката Ролан Лескюр подчертава, че Европа трябва да продължи да работи със САЩ по общи приоритети, като например инициативата на Франция в рамките на Г-7 за намаляване на зависимостта от Китай по отношение на редкоземните елементи. Франция възнамерява да представи предложения за предстоящата среща на Г-7 в Евиан през юни, които може да включват минимални цени и споразумения за покупка.