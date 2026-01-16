-
Росен Желязков: Важно е да отидем на избори възможно най-скоро
-
АПС прие и върна неизпълнен третия мандат. Президентът: Отиваме на избори
-
Защо Румен Радев реши да връчи третия мандат на АПС
-
САЩ: На масата са всички варианти за спиране на убийствата в Иран
-
Мачадо подари на Тръмп медала за Нобеловата си награда
-
Правната комисия отново обсъжда поправките в Изборния кодекс
От Белия дом заявиха, че европейското военно присъствие няма да промени намеренията на Вашингтон
От Белия дом обявиха, че разполагането на европейски войници няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия.
Нидерландия и Франция потвърдиха, че техни контингенти вече са на място. Предстои Париж да засили военното си присъствие в Гренландия в близките дни, обяви президентът Еманюел Макрон. По повод проведената в сряда среща между представители на САЩ, Дания и Гренландия от Белия дом заявиха, че разговорите са били продуктивни.
Тръмп: Всеки вариант, допускащ по-малко контрол на САЩ над Гренландия, е неприемлив
„Сега има участие от голям брой европейски държави, включително скандинавските. Има няколко страни, които предлагат и могат да допринесат както с персонал, така и с капацитет. Нямам точни данни, но е ясно, че ще можем да планираме по-голямо и по-постоянно присъствие през 2026 г.“, коментира Троелс Лун Поулсен, министър на отбраната на Дания.
„Срещата беше продуктивна и двете страни се споразумяха да създадат работна група от представители, които ще продължат да водят технически преговори за придобиването на Гренландия. Тези преговори ще се провеждат на всеки 2 до 3 седмици с датчаните и с делегацията от Гренландия. Президентът обаче ясно заяви, че негов приоритет е САЩ да придобият Гренландия“, каза Каролайн Левит, говорител на Белия дом.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни