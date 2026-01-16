От Белия дом обявиха, че разполагането на европейски войници няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия.

Нидерландия и Франция потвърдиха, че техни контингенти вече са на място. Предстои Париж да засили военното си присъствие в Гренландия в близките дни, обяви президентът Еманюел Макрон. По повод проведената в сряда среща между представители на САЩ, Дания и Гренландия от Белия дом заявиха, че разговорите са били продуктивни.

Тръмп: Всеки вариант, допускащ по-малко контрол на САЩ над Гренландия, е неприемлив

„Сега има участие от голям брой европейски държави, включително скандинавските. Има няколко страни, които предлагат и могат да допринесат както с персонал, така и с капацитет. Нямам точни данни, но е ясно, че ще можем да планираме по-голямо и по-постоянно присъствие през 2026 г.“, коментира Троелс Лун Поулсен, министър на отбраната на Дания.

„Срещата беше продуктивна и двете страни се споразумяха да създадат работна група от представители, които ще продължат да водят технически преговори за придобиването на Гренландия. Тези преговори ще се провеждат на всеки 2 до 3 седмици с датчаните и с делегацията от Гренландия. Президентът обаче ясно заяви, че негов приоритет е САЩ да придобият Гренландия“, каза Каролайн Левит, говорител на Белия дом.

Редактор: Мария Барабашка