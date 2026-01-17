След снеговалежа в част от страната в петък започва поредица от студени зимни дни в цялата страна. Съботният ден ще започне с по-съществена облачност над югозападните райони, която ще се разкъсва. Следобедът ще е преобладаващо слънчев.

Вятърът ще е леден, с по-силни пориви в Източна България. Температурите призори ще са около и под минус 10 градуса в Северна България. Следобед – под нулата в северната половина на страната, около и малко над нулата в южната.

Снеговалежи в Североизточна България в петък

В неделя облачността ще е значителна в Северна България и променлива, с разкъсвания в южните райони. Възможно е да превали сняг в Странджа и по най-южните части на Черноморието.

Вятърът в Източна България ще се усили, а температурите призори отново ще са около и под минус 10 градуса в Северна България. През деня ще е студено, с температури около и под нулата, до минус 6 – минус 7 градуса в Североизточна България.

Първите дни на предстоящата седмица ще бъдат особено мразовити. Валежи няма да има, а облачността ще е с разкъсвания. Температурите в ранните часове ще падат под минус 10 градуса, а през деня ще се задържат около и под нулата.

От сряда нататък, макар и да не е толкова студено, ще се оформи валежна обстановка, свързана с развитието на циклон в Средиземноморието. Преобладаващите валежи ще са от сняг, на места в значителни количества, особено в Родопите.