Федерален съдия в САЩ разпореди имиграционните служби в щата Минесота да прекратят агресивните си действия, като им забрани да задържат или арестуват мирни протестиращи и шофьори, както и да използват лютив спрей срещу демонстранти.

В решение от 83 страници съдия Катрин Менендес от Окръжния съд на САЩ постанови, че Министерството на вътрешната сигурност разполага със срок от 72 часа, за да приведе текущата си операция в съответствие с разпоредените ограничения.

Имиграционен служител простреля нелегално пребиваващ венецуелец в Минеаполис

Съдебното разпореждане е свързано с жалби за ответни действия и прекомерна употреба на сила от страна на имиграционни агенти по време на проверки и протести в щата.

Редактор: Мария Барабашка