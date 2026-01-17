Снимка: iStock
Съдебното разпореждане е свързано с жалби за ответни действия и прекомерна употреба на сила
Федерален съдия в САЩ разпореди имиграционните служби в щата Минесота да прекратят агресивните си действия, като им забрани да задържат или арестуват мирни протестиращи и шофьори, както и да използват лютив спрей срещу демонстранти.
В решение от 83 страници съдия Катрин Менендес от Окръжния съд на САЩ постанови, че Министерството на вътрешната сигурност разполага със срок от 72 часа, за да приведе текущата си операция в съответствие с разпоредените ограничения.
Имиграционен служител простреля нелегално пребиваващ венецуелец в Минеаполис
Съдебното разпореждане е свързано с жалби за ответни действия и прекомерна употреба на сила от страна на имиграционни агенти по време на проверки и протести в щата.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни