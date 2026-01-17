РИОСВ – Велико Търново съобщи, че пристъпва към незабавното прилагане на заповедта за спиране на дейността на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан“ в града.

След извършен анализ е установено, че представеният от дружеството документ, определен от него като план за безопасно спиране , не отговаря по съдържание и обхват на изискванията, се казва в позицията. От там допълват, че в текста на документа „Кроношпан България“ си дава не по-малко от 58 дни за спирането на дейността на линията за ПДЧ.

От РИОСВ съобщава, че със съдействието на МВР, предприемат незабавни действия за спиране на производствения процес – спиране на дейността на линията и на съпътстващите съоръжения. От инспекцията очакват съдействие от страна на компанията.

Действията се осъществяват в рамките на законовите правомощия на контролните органи и са насочени към защита на здравето на гражданите и опазване на околната среда, се казва в съобщението на РИОСВ.

Процесът ще продължи няколко дни с цел обезпечаване на гражданската безопасност и тази на работещите в предприятието.

Редактор: Ина Григорова