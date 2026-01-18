-
В кампанията се включили млади и възрастни, а за мнозина даряването се превърнало в лична кауза
След репортаж в „Събуди се“ в края на миналата година, хора от цялата страна се включиха в кампанията „Милион за вибрафон“. За едва 28 дни бяха събрани един милион жълти стотинки – достатъчни за закупуването на нов вибрафон за Националното училище за музикално и сценично изкуство „Христина Морфова“ в Стара Загора.
Даренията обаче не спират дотук. И след приключването на кампанията в училището продължават да пристигат жълти стотинки, а събраната сума надхвърля 10 хиляди лева. „Вярвах, че ще успеем, но не вярвах, че ще стане толкова бързо“, сподели директорът на училището Красимир Къшев.
„Милион за вибрафон“: Училище в Стара Загора събира средства за нов инструмент
По думите на преподавателя Ангел Малешков, след първото телевизионно интервю инициативата бързо прераснала от местна в национална. Хора започнали да се обаждат от Бургас, Варна, Смолян, Козлодуй, Видин, Русе. Дори имало случай, в който човек от София със собствен транспорт събрал стотинки от свои съграждани и ги доставил лично в Стара Загора.
В кампанията се включили млади и възрастни, а за мнозина даряването се превърнало в лична кауза. „Една стотинка, обединена с други стотинки, може да направи страшно много неща“, казва Малешков.
Събирането на средствата се превърнало и в своеобразна игра. Заместник-директорът Божидар Рахнев разказа, че на различни места около входа на училището – зад саксии и кошчета – откривали торбички със стотинки и бележки от дарители. „Включването на хората беше наистина уникално“, допълни той.
Събрани на едно място, жълтите стотинки се оказват и буквално тежки. „Тежка е и отговорността какво ще направим с тях, затова смятам, че каузата ни е много добра“, казва Рахнев.
Новият вибрафон вече е поръчан и се очаква скоро да пристигне от Австрия. А средствата, събрани над необходимото, ще бъдат насочени към още две каузи. Част от тях вече са дарени на музикалното училище „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас, където се събират средства за концертен роял. Останалата сума ще подпомогне бивша възпитаничка на училището – Кулина, която има нужда от диагностика и лечение в Западна Европа.
Повече гледайте във видеото.
