На Атанасовден облачността ще е значителна над по-голямата част от Северна и Източна България, с възможни превалявания от сняг край морето. Слънчеви разкъсвания ще има в западните и южните райони. Вятърът ще е леден, от север-североизток, с най-силни пориви край морето. В ранните часове термометрите паднаха под минус 10 градуса в Североизтока. През деня температурите ще се колебаят от минус 5 – минус 6 градуса в Северна до 1–2 градуса над нулата в Южна България.

Леденият период продължава и в първите дни на предстоящата седмица. Температурите сутрин ще са около и под минус 10 градуса, а през деня – около и под нулата. В понеделник и вторник облаците ще са с разкъсвания. От сряда следобед нататък ще се оформи валежна обстановка. Времето ще „омекне“, но в сряда и четвъртък предстоят валежи от дъжд и сняг.

Започва поредица от ледени дни