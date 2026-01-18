-
"Историите на Мария Йотова": Четири момчета от поколението Z, които не се страхуват от проблемите, а ги решават
-
Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро
-
Отровените лешояди в Котленския балкан застрашават възстановяването на вида
-
„Да хванеш гората”: От остров Уайт до Костинброд
-
Янек Фешер – човекът, който успя да свали 25 кг с постоянство и дисциплина
-
След успеха: Тервел Замфиров и Радослав Янков ексклузивно пред NOVA
Тя разказа за мечтите, дисциплината, силата и магията на фигурното пързаляне
Олимпийската сцена наближава, а България има своята звезда на леда – Александра Фейгин. Броени дни преди Зимните олимпийски игри в Италия тя разказва как протича подготовката в предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS.
Явор Спиридонов – човекът зад ски комплекс „Осогово“
„От 18 години всеки ден съм на пързалката. Целият ми съзнателен живот съм тук. Когато правиш едно и също нещо толкова години, имаш периоди, когато просто ти е писнало. Точно там идва моментът, в който показваш какъв характер си. Не се отказваш, продължаваш колкото и да е трудно и да не искаш. Това е нашият начин на живот и се свиква”, сподели съзтезателката по фигурно пързаляне.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни