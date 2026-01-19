Заловиха близо 700 кг марихуана на МП „Лесово“. Наркотичното вещество, открито при специализирана операция на ГДБОП, е било предварително пакетирано и поставено в тайник на тир, пътуваща от България към Турция.

Припомняме, че преди няколко дни митническите служители направиха друг голям удар. Заловена беше марихуана за 6 млн. евро в камион на „Капитан Андреево” . Тогава се оказва, че става въпрос за близо 740 кг от наркотичното вещество, скрито в 626 пакета в пет дървени сандъка.

Редактор: Цветина Петкова