Президентът Румен Радев подава оставка днес пред Конституционния съд. Това обяви самият той в обръщение до народа в понеделник в 19.00 часа.



Конституцията предвижда, че в тази хипотеза пълномощията на президента се прекратяват с установяване от съда на посочените в акта за оставката обстоятелства. В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста си преди края на мандата.

Има прецедент с вицепрезидента от 1993 година. Тогава Блага Димитрова сама поиска да напусне след година като заместник на Желю Желев. Опитът показва, че решение на Конституционния съд по оставка отнема не повече от седмица. За него не се събират нито доказателства и становища. Не се и изслушват страните.

Затова сега очакванията са до седмица съдът да приеме решение за прекратяване на пълномощията на Румен Радев като президент.

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата. Тоест, до 21 януари 2027 година.

"Според Конституцията, при подаване на оставка от президента, предсрочно се прекратяват неговите правомощия. Този факт подлежи на констатиране от Конституционния съд. Това е всичко. Вицепрезидентът встъпва в тази длъжност до края на мандата и това става по силата на Конституцията. Срок не е посочен, както при повечето производства, но едва ли е необходимо много време. Такъв въпрос може да бъде решен в рамките на дни", обясни конституционният съдия проф. Янаки Стоилов.

