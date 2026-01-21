Израелският премиер Бенямин Нетаняху е приел поканата, отправена от американския президент Доналд Тръмп да се присъедини към Съвета за мир, съобщават от кабинета на министър-председателя.

„Нетаняху ще се присъедини като член към Съвета, в който ще участват лидери от цял свят“, се казва в официалното изявление.

След Путин: Тръмп покани и Зеленски в Съвета за мир

Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната, но според устава ролята му не се ограничава само до палестинската територия. Членовете трябва да платят до 1 милиард долара, за да получат постоянен статут.

Редактор: Ивета Костадинова