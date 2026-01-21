Снимка: БТА/АП
Членовете трябва да платят до 1 милиард долара за постоянен статут
Израелският премиер Бенямин Нетаняху е приел поканата, отправена от американския президент Доналд Тръмп да се присъедини към Съвета за мир, съобщават от кабинета на министър-председателя.
„Нетаняху ще се присъедини като член към Съвета, в който ще участват лидери от цял свят“, се казва в официалното изявление.
След Путин: Тръмп покани и Зеленски в Съвета за мир
Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната, но според устава ролята му не се ограничава само до палестинската територия. Членовете трябва да платят до 1 милиард долара, за да получат постоянен статут.Редактор: Ивета Костадинова
