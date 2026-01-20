Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е бил поканен да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп, но не може да си представи да работи там, заедно с Владимир Путин, предаде АФП.

Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за Ивицата Газа

„Получихме поканата. Нашите дипломати работят по въпроса“, каза Зеленски пред репортери. И добави: „Все още ми е много трудно да си представя как ние и Русия бихме могли да бъдем заедно в какъвто и да е съвет“.

