Снимка: Getty images
„Много ми е трудно да си представя как ние и Русия бихме могли да бъдем заедно в какъвто и да е формат”, заяви украинският президент
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е бил поканен да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп, но не може да си представи да работи там, заедно с Владимир Путин, предаде АФП.
Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за Ивицата Газа
„Получихме поканата. Нашите дипломати работят по въпроса“, каза Зеленски пред репортери. И добави: „Все още ми е много трудно да си представя как ние и Русия бихме могли да бъдем заедно в какъвто и да е съвет“.Редактор: Габриела Павлова
Източник: БГНЕС
