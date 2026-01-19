Кремъл обяви, че Владимир Путин е поканен да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп, създаден миналата седмица с намерението да наблюдава прекратяването на огъня в Газа. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти в понеделник, че Русия се стреми да изясни всички нюанси на предложението с Вашингтон, преди да даде отговор.

Поканата идва в момент, в който Путин не показва признаци за прекратяване на инвазията си в Украйна, при която стотици хиляди бяха убити, а руските войски извършиха множество зверства срещу цивилни. Руският президент многократно е отхвърлял предложенията за прекратяване на огъня по настоящите граници.

Кремъл заяви също, че специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев ще присъства на Световния икономически форум в Давос тази седмица и ще се срещне с членове на американската делегация там. Не е ясно дали тези срещи ще включват обсъждания на Съвета за мир в Газа.

Поканата към Путин, която все още не е потвърдена от Вашингтон, повдига още въпроси относно предвидения дневен ред за Съвета. Първоначално той беше част от предложенията на Тръмп за прекратяване на огъня във войната в Газа и трябваше да наблюдава прехода към траен мир на територията и да контролира работата на комитет от палестински експерти. Този комитет ще се грижи за ежедневното управление на Газа. Схемата беше одобрена в резолюция на Съвета за сигурност на ООН през ноември.

Кремъл: Надяваме се планът на Тръмп за Газа да бъде осъществен

Първите назначения в съвета, обявени в петък, включваха самия Тръмп като председател, бившия британски премиер Тони Блеър, настоящия държавен секретар на САЩ Марко Рубио, пратеника на Тръмп - предприемачът в областта на недвижимите имоти Стив Уиткоф, зетят на президента Джаред Кушнер и президента на Световната банка Аджай Банга.

През уикенда стана ясно, че Тръмп е изпратил покани и до лидерите на Аржентина, Парагвай, Турция, Египет и Египетската комисия за права и свободи, а най-вероятно и до други. Поканите съдържаха „харта“, в която се казва, че бордът ще се стреми да укрепи мира в Близкия изток и същевременно да предприеме смел нов подход за разрешаване на глобални конфликти. Според американски доклади от уикенда всяка страна ще трябва да плати 1 милиард долара за членството си.

Включването на Путин в глобален орган, предназначен да наблюдава мира по света, би добавило значителна тежест към дългогодишните подозрения, че Тръмп силно клони в негова полза в подхода си към украинския конфликт, пише британският вестник „Гардиан“. В същото време, когато очевидно кани приятелски настроени лидери да се присъединят към Съвета за мир, Тръмп изпрати писмо и до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре през уикенда, в което му казва, че „като се има предвид, че вашата страна реши да не ми даде Нобелова награда за мир за това, че спрях 8 войни, вече не чувствам задължение да мисля единствено за мира“.