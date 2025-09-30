Кремъл заяви, че се надява планът на американския президент Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа да бъде осъществен и да даде тласък към установяването на мирно положение в Близкия изток, предаде "Ройтерс".

Мирният план за Ивицата Газа: Какви са възможните сценарии

Тръмп успя да спечели подкрепата на израелския премиер Бенямин Нетаняху за мирно предложение в Газа, подкрепено от САЩ, но все още не е ясно дали "Хамас" ще го приеме.

В телефонен разговор с репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "Русия винаги подкрепя и приветства всякакви усилия от страна на Тръмп да прекрати случващата се трагедия (в Газа). И разбира се, ние се надяваме планът да се осъществи, за да разреши по мирен път събитията в Близкия изток"

Нетаняху категорично отхвърли създаването на палестинска държава

Русия критикуваше военните операции на Израел в Газа през последните 2 години, след като задълбочи отношенията си с вечния му съперник Иран. От дълго време Москва настоява, че двудържавното решение е единственият път към уреждането на конфликта в Близкия изток.

Редактор: Ивайла Митева