Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че не е приел на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп принципа за създаване на палестинска държава, предаде "Франс прес".

"Изобщо не съм приемал това и то не фигурира в спогодбата. Едно нещо обаче беше ясно обяснено по време на дискусиите с Тръмп и то е, че се противопоставяме твърдо на една евентуална палестинска държава", казва Нетаняху на видеозапис, публикуван в акаунта му в Telegram.

Нетаняху е съгласен да подкрепи мирно предложение за Газа, инициирано от САЩ

Планът, представен от Доналд Тръмп гласи, че "в крайна сметка са налице всички условия, за да се пристъпи към ясно самоопределение и създаване на палестинска държава".

