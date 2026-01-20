Държавни и правителствени ръководители и глобални бизнес лидери се събират в швейцарския алпийски курорт Давос за традиционния Световен икономически форум. Тази година ще присъстват над 3000 делегати от повече от 130 страни, особено нововъзникващи икономики.

Интересът към форума е много голям заради увеличаването на глобалните кризи – освен войната в Украйна, вниманието е насочено към Близкия изток и оформящото се ново разделение между традиционни съюзници като Съединените щати и Европа.

Тръмп: Дания не може да гарантира отбраната на Гренландия, която е нейна автономна територия

Доналд Тръмп пристига в швейцарския курорт в сряда и ще произнесе реч. А във Флорида той обяви, че в Давос ще обсъди придобиването на Гренландия, тъй като Дания не може да защити територията.

"Не мисля, че ще се съпротивляват много. Трябва да имаме Гренландия, не могат да я защитят. Познавам лидерите на Дания, те са много добри хора, но дори не ходят на острова. Само защото преди 500 години там е акостирал кораб, който после е отплавал, не им дава право на собственост. Затова ще обсъдим въпроса с различни хора", каза Тръмп.



