Дания не може да гарантира отбраната на острова, който е нейна автономна територия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по повод напрежението около Гренландия. По думите му по време на тазседмичния Световен икономически форум в Давос, Швейцария, САЩ ще обсъдят въпроса за придобиването на острова,

"Трябва да я имаме. Те трябва да го направят. Те не могат да го защитят. Те, датчаните, са прекрасен народ", посочи републиканецът. "Познавам лидерите им, те са много добри хора, но те дори не стъпват там".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди и, че е поканил руския си колега Владимир Путин да се присъедини към инициативата му за уреждане на глобални конфликти, наречена "Съвет за мир", предаде Ройтерс.

"Поканен е", каза стопанинът на Белия дом пред репортери във Флорида.

