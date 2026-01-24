Зимен фест на Витоша. Той се организира за 11-а поредна година, като целта е да повече хора да излязат в планината, на чист въздух сред природата, и да бъдат активни.

От рано сутринта там се провеждат различни състезания и игри, каза организационният секретар на „София – европейска столица на спорта" Анатоли Илиев. Той посочи, че активностите са най-различни - спускане с колелета в снежни условия, спускане с шейни, направа на снежни човеци и други.

А участващите малчугани ще получат награда.

