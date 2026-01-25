Още един български гражданин е загинал по време на бойни действия в Украйна. Новината за смъртта на мъж на име Мишо беше съобщена във Facebook канала на изданието "Бесарабски фронт".

Загиналият е бил част от агитката на ФК "Левски". Оттам го изпратиха с посланието „Завинаги един от нас“. Това е втората подобна загуба за феновете на клуба след смъртта на Светослав Славков, също загинал в Украйна.

Обстоятелствата около гибелта на българина не се уточняват. Не е ясно и в какво качество е участвал във военните действия.

Близките на загиналия изразиха почит към паметта му и го определиха като човек, направил съзнателен избор в защита на кауза, която е считал за справедлива.