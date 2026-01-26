Най-малко 16 души загинаха заради силните снеговалежи в Япония, парализирали страната, предаде ТАСС, позовавайки се на местните власти. Сред загиналите има двама мъже, които чистели сняг. Единият паднал от покрив, а на другия му прилошало.

Най-много смъртни случаи са регистрирани в префектурата Ниигата (11) и в Акита (4). Още един случай е регистриран в Ямагата. Освен това около 120 души са пострадали в същите префектури в северната част на остров Хоншу.

Трус разлюля Япония, за кратко беше обявена опасност от цунами

По-рано хиляди души прекараха нощна на летище „Шин Читосе“ в град Сапоро на северния остров Хокайдо заради отменянето на десетки полети след силния снеговалеж. Според синоптиците влошените зимни условия могат да причинят проблеми с обществения транспорт и на други места в страната.

Редактор: Дарина Методиева