Поредно заседание в Софийския градски съд по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова.

Те бяха задържани преди 2 години, след като тялото на Пеев беше открито на Витоша. След това майката и дъщерята бяха обвинени, че са удушили младия мъж, като се предполага, че мотивът за престъплението е свързан с родителски права. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете.

