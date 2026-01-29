Снимка: БТА, архив
-
Какво наказание грози козматичния салон, в който клиенти са заснемани голи
-
Скандал със записи от козметично студио: Жена се е разпознала в порнографски сайт
-
Издирват заподозрян за убийство на млада жена във Варненско
-
Кой е Ицо Папата, арестуван от отряд „Кобра” в Костинброд
-
Отряд „Кобра” обсади дома на Христо Върбанов в Костинброд (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото
Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова
Поредно заседание в Софийския градски съд по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова.
Те бяха задържани преди 2 години, след като тялото на Пеев беше открито на Витоша. След това майката и дъщерята бяха обвинени, че са удушили младия мъж, като се предполага, че мотивът за престъплението е свързан с родителски права. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете.
Обвиниха Габриела Славова и майка ѝ за убийството на Пейо ПеевРедактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни