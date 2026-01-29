Предупреждение за особено опасно време днес в половин България. Обявени са жълти и оранжеви кодове за силни валежи в цялата южна част на страната.

Най-силни ще бъдат дъждовете в Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. Според синоптиците в тези райони са възможни преливания на реки и частични наводнения. По високите части се очакват и обилни валежи от сняг.

"Ще има поледици и много ниски температури през следващата седмица, но преди това два циклона. Първият минава днес със значителни валежи в Южна България, до 50-60 литра на квадратен метър ще достигнат количествата на валежите в крайните южни райони. Затова има и издадено предупреждение от втора степен - оранжев код. Има и жълт код в по-северната част от Южна България и в източните райони. Очакваме количества на валежите да са до 20-25 литра на квадратен метър", посочи синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Цветина Петкова