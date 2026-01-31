През изминалите дни демонстрациите блокираха тежкотоварните терминали на сухопътните ГКПП към страните от Шенгенското пространство

Преустановен е протестът на шофьорите на камиони от Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора, съобщиха от МВнР. През изминалите дни демонстрациите блокираха тежкотоварните терминали на сухопътните ГКПП към страните от Шенгенското пространство, включително България.

Обстановката по граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България с Република Сърбия постепенно се нормализира, като няма значителни затруднения на движението през съответните терминали.

Блокадите по границите ни със Сърбия и РСМ продължават

От МВнР препоръчват на шофьорите на тежкотоварни и леки МПС да следят  натовареността на трафика през българските ГКПП тук, през ГКПП на Сърбия тук и през ГКПП на Босна и Херцеговина тук.

Източник: МВнР

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking