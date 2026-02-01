Сезонът на черноморските миди вече е открит в Каварна. Макар често да се възприемат като лятно изкушение, специалисти и търговци са категорични, че най-вкусни са именно през зимните месеци, а януари е сред пиковите периоди за качеството им.

Пресни миди вече се предлагат на рибния пазар в Каварна и се изчерпват за часове. Купувачите споделят, че търсят именно местния улов, тъй като мидите са пресни и с отличен вкус. Търговците потвърждават, че търсенето е голямо и наличните количества бързо свършват.

Марияна Христова предлага морски дарове на пазара от 5 години и разчита изцяло на собствен и местен улов. По думите ѝ на щандовете се предлага само прясна продукция – каквото е уловено за деня, това се продава. В момента асортиментът включва хамсия, кефал и миди от най-голямата ферма по българското Черноморие.

Според търговците настоящият сезон е започнал по-рано от обичайното, а качеството на мидите е изключително добро – ядката е едра и крехка. Именно през зимата мидите са най-вкусни, защото водата е студена, а месото им – по-нежно.

Добрата новина за потребителите е, че цената на мидите остава непроменена спрямо миналата година. Килограм се продава за 1,94 евро, което отговаря на предишната цена от 3,80 лева. Нито търговците, нито клиентите усещат поскъпване.

Производителите също не са увеличили изкупните цени. Собственикът на биоферма за черноморски миди Найден Станев обяснява, че реалният проблем е възникнал при превалутирането, което е довело до хаос на пазара и спекулативни надценки при някои търговци. На места цените са достигали до 3,50 евро за килограм – почти три пъти над изкупната цена, което е довело до отлив на клиенти. Станев е категоричен, че не може да си позволи повишение на цените, тъй като годишното производство от над 1600 тона трябва да остане достъпно за българския пазар. По думите му, без оборот няма рентабилност, а това води до загуби.

Интересът към култивираните миди у нас расте. Преди 18 години производството е било около 40 тона годишно, а днес търсенето е многократно по-голямо. Изследвания, направени съвместно с Медицински университет – Варна, показват, че култивираните черноморски миди са изключително богати на хранителни вещества и по-чисти от някои популярни риби, като отглежданата сьомга. За разлика от дънните миди, те се развиват в чисти повърхностни води и не натрупват токсини.

Според производителите най-добрият период за консумация на миди е от януари до май. С покачването на температурата на водата месото им става по-жилаво, което влияе на вкусовите качества.

