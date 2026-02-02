Американският президент Доналд Тръмп заплаши да съди комика Тревър Ноа, водещ на 68-ата церемония по връчването на наградите „Грами“, където миграционна политика на Вашингтон беше подложена на остра критика. Причината за заканата на държавния глава стана намек, който Ноа направи за случая „Епстийн”, предаде „Франс прес“.

„Водещият заяви, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарвали време на острова на Епстийн. Това е НЕВЯРНО!!!“, написа президентът в социалната мрежа Truth Social веднага след края на церемонията в Лос Анджелис.

„Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова на Епстийн, нито дори някъде в близост. До тази вечер, когато беше изречено клеветническото твърдение по мой адрес, никой никога не ме е обвинявал, че съм бил там, дори медиите, които разпространяват неверни твърдения“, написа Тръмп.

„Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, неталантлив и напълно идиотски водещ и да му искат много пари. Приготви се, Ноа, ще се забавлявам с теб!“, заплаши президентът.

Тревър Ноа спомена Тръмп и Епстийн след победата на Били Айлиш в категорията „Песен на годината“. „Ето я песента на годината! Поздравления, Били Айлиш! Това е "Грами", която всеки артист иска – почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия. Което е логично, защото след като Епстийн си отиде, той се нуждае от нов остров, където да се забавлява с Бил Клинтън“, заяви Ноа.

Редактор: Ивета Костадинова