Техеран е готов да намали нивото си на обогатяване на уран от 60% на 20%, при условие че САЩ направят отстъпки, заяви в интервю за телевизия „Ал Маядън“ съветникът на върховния лидер на Иран Али Хаменей Али Шамхани.

Според него Техеран „се придържа към фундаменталната идея, че обогатяването на уран до 60% е предназначено за противодействие на вражески заговори и за подготовка за преговори и диалог“.

МААЕ: Иран може да възобнови обогатяването на уран в рамките на месеци

Иран не се опитва да извлича обогатен уран от развалините и няма точна информация за количеството му, заяви още Шамхани. „В момента няма инициативи за извличането му, предвид свързаните с това рискове“, каза Шамхани. Той подчерта, че поради тази причина се водят преговори с Международната агенция за атомна енергия относно достъпа и оценката на количеството.

През ноември 2025 г. иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран няма да изважда обогатен уран от развалините на ядрените съоръжения, разрушени при 12-дневната война, докато не бъде постигнато споразумение с МААЕ.

В нощта на 13 юни Израел започна военна операция срещу Иран. По-малко от 24 часа по-късно Ислямската република предприе ответна атака. САЩ влязоха в конфликта девет дни след ескалацията му, като нанесоха удари по иранските ядрени съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан.

Ударите на САЩ по ядрени обекти в Иран не са унищожили съоръженията за обогатяване на ура

Вечерта на 23 юни Иран атакува най-голямата американска военна база в Близкия изток - "Ал Удейд" в Катар. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и Иран са се споразумели за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 24 юни.

Редактор: Цветина Петкова