Втори ден Пловдив се бори с последствията от обилния сняг, който повали големи дървета и прекърши клони, стоварвайки ги върху паркирани автомобили. Според информация от мястото на инцидента, само в квартал „Кючук Париж“, 11 коли са с нанесени щети, като най-сериозни са тези по автомобила на Антонио Андонов. В понеделник 60-годишно дърво се стоварило върху четири превозни средства, паркирани до жилищен блок.

„Има заповед от преди две години за премахването на това дърво, но тя все още не е изпълнена“, каза Андонов в ефира на "Здравей, България". Въпреки че автомобилът му е застрахован, шофьорът очаква общината да поеме отговорност за случилото се.

Според Иван Деспов - единственият сертифициран арборист в Пловдив, администрацията е изпълнила задълженията си по обследване, но реалното премахване на опасните дървета често се забавя заради недофинансиране. „Дърветата са живи организми, в градска среда са подложени на допълнителни стресови фактори като сплъстена почва и ограничен достъп до вода и хранителни вещества. Основният проблем е недобрата поддръжка и необследваните дървета“, посочва той.

Деспов подчертава, че зачестяването на инцидентите не е непременно свързано с възрастта на дърветата, а с тяхното състояние и поддръжка. Най-добрият начин за оценка на опасността е професионална инспекция и паспортизация. „Тя позволява на гражданите да проследяват интервенциите и състоянието на дърветата“, допълва арбористът.

От общината заявиха, че за инцидента в „Кючук Париж“ има издадена заповед, но тя е само за окастряне на короните на дърветата, а не за тяхното премахване. Предприятието „Градини и паркове“ е натрупало неизпълнени заповеди от предишното ръководство, но сега се очаква да се навакса и опасните дървета да бъдат премахнати своевременно.