Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изнесе пълномащабна защита на военната операция на президента Доналд Тръмп за залавяне на Николас Мадуро, като същевременно обясни на американските законодатели подхода на администрацията към Гренландия, НАТО, Иран и Китай, съобщава АП.

Докато републиканските и демократичните членове на Комисията по външни отношения на Сената предлагаха коренно различни интерпретации за външната политика на администрацията, Рубио се обърна към намеренията на Тръмп и неговата често войнствена реторика, която разтревожи съюзниците на САЩ в Европа, включително исканията за превземане на Гренландия.

В първото публично изслушване след операцията за сваляне на Мадуро на 3 януари Рубио заяви, че Тръмп е действал, за да премахне основна заплаха за националната сигурност на САЩ в Западното полукълбо. Висшият дипломат добави, че в резултат на това Америка е по-безопасна и по-сигурна и че администрацията ще работи с временните власти за стабилизиране на южноамериканската страна.

Снимка: БГНЕС

„Със сигурност сме по-добре днес във Венецуела, отколкото бяхме преди четири седмици, и мисля, надявам се и очаквам, че ще бъдем по-добре след три месеца, шест месеца и девет месеца, отколкото щяхме да бъдем, ако Мадуро все още беше там“, каза Рубио.

Бившият сенатор от Флорида заяви, че настоящите лидери на Венецуела сътрудничат и скоро ще започнат да виждат ползи. Той обаче се отдръпна от подготвените за изслушването забележки, че Вашингтон няма да се поколебае да предприеме по-нататъшни военни действия, ако тези лидери не приемат напълно исканията на Тръмп.

Полицията и армията се заклеха във вярност на временния президент на Венецуела

„Мога да ви кажа още сега с пълна сигурност, че не сме готови, нито възнамеряваме или очакваме да се наложи да предприемаме каквито и да било военни действия във Венецуела“, увери Рубио. Той каза, че Венецуела скоро ще може да продава петрол, който сега е обект на санкции от САЩ, а приходите ще бъдат заделяни за плащане на основни държавни задължения като полиция и здравеопазване. Приходите от петрол ще бъдат депозирани в сметка, контролирана от Министерството на финансите на САЩ, и ще бъдат освободени, след като Щатите одобрят месечните бюджети, които ще бъдат представени от Венецуела.

Отпор на скептицизма от страна на демократите

Републиканските сенатори, с малки изключения, похвалиха операцията във Венецуела. Сред демократите имаше дълбок скептицизъм. Те поставиха под въпрос политиките на Тръмп по отношение на Венецуела и потенциала им да насърчат действия на Китай срещу Тайван и още повече — на Русия в Украйна. Това се отнася и за заплахите му да отнеме Гренландия от натовския си съюзник Дания и обидните му изказвания относно приноса на Алианса за сигурността на САЩ.

Снимка: БГНЕС

Рубио ги омаловажи. Той каза, че вълнението около Гренландия в НАТО се успокоява и че се водят разговори за това как да се справят с исканията на Тръмп. Републиканският президент настоява, че САЩ се нуждаят от Гренландия, за да противодействат на заплахите от Русия и Китай, но наскоро се отказа от обещанието си да наложи тарифи на няколко европейски държави, които изпратиха войски в полуавтономната датска територия в знак на солидарност.

„Мисля, че ще постигнем нещо позитивно“, каза Рубио. Той отхвърли критиките, че Тръмп подкопава Алианса, като същевременно повтори дългогодишното американско настояване, че страните членки трябва да увеличат бюджетите си за отбрана.

„НАТО трябва да бъде преосмислено. Просто този президент се оплаква от това по-силно от други“, смята Рубио. Той каза, че Китай ще преследва целта си за обединение на Тайван с континенталната част, независимо от всичко случващо се по света.

Докато Тръмп отново заплашва Иран с военни действия, Рубио заяви, че в момента няма план за атака. На въпрос за потенциала за смяна на правителството в Техеран Рубио отговори, че това ще изисква много внимателно обмисляне, защото ще бъде много по-сложно от свалянето на Мадуро.

Повече подробности за операцията в Каракас

Председателят на републиканския комитет - сенаторът от Айдахо Джим Риш, даде нови подробности за операцията във венецуелската столица. По думите му в нея участвали само около 200 войници, а престрелката продължила по-малко от 27 минути. „Това военно действие беше невероятно кратко, целенасочено и успешно“, каза Риш, добавяйки, че САЩ и други държави може да се наложи да помогнат на Венецуела, когато тя опита да възстанови демократичните избори. „Венецуела може да се нуждае от САЩ и междудържавен надзор, за да се гарантира, че тези избори наистина са свободни и честни“, каза той.

Сенатор Жан Шахин от Ню Хемпшир, който е водещият демократ в комисията, постави под въпрос дали тази операция си е струвала, като се има предвид, че повечето от най-добрите помощници и лейтенанти на Мадуро все още управляват Венецуела, а икономическата ситуация там остава мрачна. „Разменихме един диктатор с друг. Не е чудно, че толкова много от моите избиратели питат защо президентът прекарва толкова много време, фокусиран върху Венецуела, вместо върху разходите за живот и икономическите проблеми на своята страна“, коментира тя.

Над 80 политически затворници освободени във Венецуела

Призив за евентуални демократични избори във Венецуела

Марко Рубио направи най-силното си изявление досега в подкрепа на демокрацията във Венецуела, докато продължават опасенията, че усилията на администрацията за стабилизиране са тясно фокусирани върху петрола и интересите на националната сигурност на САЩ. „Какво е крайното намерение? „Искаме Венецуела с легитимни демократични избори“, каза Рубио, който се срещна с лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо в Държавния департамент след изслушването.

Снимка: БГНЕС

Мачадо повтори намерението си да се върне във Венецуела. „Скъпи венецуелци, ние вървим напред с решителни стъпки. Ще се върна във Венецуела много скоро, за да работим заедно по прехода и изграждането на велика страна“, написа тя в X.

Преди това Рубио се изправи пред трудни въпроси от сенатор Кори Букър - демократ от Ню Джърси, относно сътрудничеството с временните лидери, които са били част от авторитарното правителство на Мадуро. Вицепрезидентът на Мадуро Делси Родригес сега е изпълняваща длъжността президент.

Снимка: БГНЕС

САЩ заявиха, че исканията им към Родригес включват отваряне на енергийния сектор на Венецуела за американски компании, предоставяне на преференциален достъп до производство, използване на приходите от петрол за закупуване на американски стоки и прекратяване на субсидирания износ на петрол за Куба. Нито Родригес, нито пресслужбата на нейното правителство коментираха веднага забележките на Рубио. Във вторник тя заяви, че нейният кабинет и САЩ „са установили уважителни и учтиви канали за комуникация“. Досега тя изглежда се е съгласила с исканията на Тръмп и е освободила затворници, вкарани в затвора от правителството на Мадуро и неговия предшественик Уго Чавес.

В ключова стъпка към възстановяването на дипломатическите отношения Държавният департамент заяви, че възнамерява да започне да изпраща допълнителен дипломатически и помощен персонал в Каракас, за да се подготви за евентуалното повторно отваряне на посолството на САЩ, което беше затворено през 2019 г. Пълното нормализиране на отношенията обаче би изисквало САЩ да отменят решението си за признаване на избрания през 2015 г. венецуелски парламент за легитимно правителство на страната.

