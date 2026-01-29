Венецуелската армия и полиция се заклеха в "безпрекословна вярност и подчинение" на временния президент Делси Родригес. Това се случи на церемония във Фуерте Тиуна, военизиран район на Каракас, където на 3 януари американската армия залови президента Николас Мадуро.

Министърът на отбраната Владимир Падрино предаде на Родригес жезъла, символизиращ върховното командване на въоръжените сили, ккато и сабята на Симон Боливар, героя на венецуелската борба за независимост.

Лоялност към новия лидер от името на органите на реда засвидетелства и министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо. "Нашата вярност към Конституцията и временния президент е безпрекословна, защото съзнаваме, че защитата на нейните действия е равнозначна на защита на приемствеността в управлението и на единството на венецуелския народ. Под нейното командване ние ще гарантираме ефективно вътрешния ред и защитата на народа", каза той.

Официалното поемане на контрола над армията е важно за Родригес, защото само така тя ще може да изпълнява пълноценно функциите на президент, разполагайки с всички правомощия на държавния глава. По време на церемонията Падрино изрично каза, че военните "признават" Родригес за свой лидер.

На 3 януари американските сили заловиха Мадуро и съпругата му Силия Флорес при военна операция и ги отведоха в Ню Йорк. Там на Мадуро бяха повдигнати обвинения, свързани с наркотрафик.

Родригес се закле като президент на 5 януари. Дотогава тя бе смятана за един от най-верните хора от обкръжението на Мадуро. Тя заклейми залавянето на бившия лидер като погазване на международното право.

Президентът на САЩ обаче възприе помирителен тон спрямо сегашното ръководство на Венецуела. Родригес е венецуелският официален представител, водещ преговорите с Вашингтон по въпроси като управлението на огромните петролни залежи на латиноамериканската страна.

ДЕЛСИ РОДРИГЕС АТАКУВА МАРИЯ КОРИНА МАЧАДО

В речта си по време на церемонията Родригес призова "опозиционерите, избрали екстремизма, да си останат във Вашингтон" - явна препратка към опозиционния лидер и носител на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо.

"Който наистина обича Венецуела, нека се върне, а тези, които желаят злото и агресията срещу венецуелския народ да продължат вечно, нека си останат във Вашингтон! Те няма да влязат тук и да застрашат мира и спокойствието на Републиката: ще има законност, ще има правосъдие. Отворени сме за споразумение, за диалог, но не и за нов акт на агресия", каза тя.

Мачадо подкрепи американската намеса, довела до залавянето на Мадуро на 3 януари в Каракас. В сряда тя се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио във Вашингтон, където каза: "Мисля, че никой не вярва на Делси Родригес".

На Мачадо беше забранено да се яви на президентските избори през 2024 г., след което беше принудена да премине в нелегалност. Въпреки всичко, през декември тя успя да напусне Венецуела, за да получи Нобеловата награда за мир в Осло, а впоследствие замина за САЩ.

Редактор: Цветина Петкова